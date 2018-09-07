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Магазины Кургана массово закрываются из-за бедности горожан

7 сентября 2018, 20:10
В Кургане за последнее время закрылись множество магазинов и два крупных торговых центра. Специалисты отмечают, что в городе за последние три года средняя ставка аренды коммерческой недвижимости сократилась вдвое.

По словам местных коммерсантов, бедность горожан является основной причиной закрытия местных магазинов. Более того, предприниматели уезжают из Кургана в другие регионы.

Согласно данным Свердловскстата, в среднем доход жителя Зауралья в июне 2018 года составил около 22 000 рублей. Специалисты отмечают, что данный показатель за год снизился сразу на 1 000 рублей. Объем реальных располагаемых доходов населения упал на 12%. Между тем средний доход жителей РФ в 2018 году составил 43 550 рублей (рост на 8%).

По мнению экономистов, объем розничной торговли в Кургане в денежном выражении не меняется последние 1,5 года.

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#Новости#Курганская область#Магазины#Александр Мязин#Экономика
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