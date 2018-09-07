Магазины Кургана массово закрываются из-за бедности горожан

Согласно данным Свердловскстата, в среднем доход жителя Зауралья в июне 2018 года составил около 22 000 рублей. Специалисты отмечают, что данный показатель за год снизился сразу на 1 000 рублей. Объем реальных располагаемых доходов населения упал на 12%. Между тем средний доход жителей РФ в 2018 году составил 43 550 рублей (рост на 8%).