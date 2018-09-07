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Чем заняться тюменской осенью в трезвую субботу: книги, кофе, разговоры и танго

7 сентября 2018, 16:16
Тюменская осень встречает горожан велопарадом стильных леди, а интеллектуалы собираются обсудить за чашечкой кофе изысканных поэтов начала 20-го века. Славяне отмечают свои праздники, а противники Бахуса – День трезвости.
Сюжет
Тюмень

1. Велопарад «Леди на велосипеде»

Участниц и гостей мероприятия ждут насыщенная программа, интерактивные площадки и, конечно же, награждение за самые стильные образы! И всего-то надо — приехать на велосипеде в любом приглянувшемся образе.

Подробности по телефону: 8 (923) 617-57-75.

Когда: 8 сентября в 11:00

Где: тюменская набережная.

Участие бесплатно!

2. Фотовыставка «Репортаж»

Фотовыставка посвящена работам победителей и призёров XVII межрегионального конкурса репортажной фотографии «Памяти Александра Ефремова 2018». На выставке также представлены подлинные предметы из фондов Музейного комплекса, посвященные жизни и творчеству фотожурналиста Александра Ефремова, погибшего в городе Грозном в 2000 году при выполнении служебного задания.

Когда: вплоть до 30 сентября

Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)

Стоимость: 150 рублей

3. Выставка «Летние славянские праздники»

В тематике экспозиции нашли отражение обычаи, присущие встрече праздников Троицы, дня Ивана Купалы, Ильина дня. Выставка рассказывает о взаимодействии христианских и языческих верований и их преломлении в новой славянской культуре, связи религиозного календаря с земледельческим циклом.

Когда: вплоть до 30 сентября 2018 года. Где: музей «Усадьба Колокольниковых» (ул. Республики, 18)

Стоимость: 70 рублей

4. «Книги. Кофе. Разговоры»

Открытие городского интеллектуального пространства «Книги. Кофе. Разговоры»

Важное событие для многих деятелей творческой и интеллектуальной сфер. Не пропустите возможность открыть для себя новую сторону Тюмени. Подробности при встрече.

Когда: 8 сентября с 15:00

Где: Школа перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 марта, 2/1)

Вход свободный!

5. Трагикомедия «Соло для часов с боем»

В маленькой квартирке старого пенсионера Абеля, в которой он живет с внуком, по пятницам собираются его друзья, такие же старики, как и гостеприимный хозяин. Все его гости живут в доме престарелых, но дружно делают вид, что у каждого своя наполненная событиями и близкими людьми жизнь. У них масса планов на будущее, это люди увлеченные, не утратившие интереса ко всему, что их окружает – своим оптимизмом эти старики «дадут фору» любому! Но внук старика влюблен, и молодые мечтают жить в квартире деда, отправив его в дом престарелых.

Когда: 8 сентября в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 600 рублей

6. Концерт для самых маленьких «Арфа и скрипка»

Тюменских мам и пап с малышами приглашают насладиться Средневековыми мелодиями, свободными импровизациями, аранжировками известных песен и саундтреков из фильмов и игр в исполнении Марии Колесовой и Анны Аберле, музыкантов известных тюменских проектов Gilead и Aeterna. Во время концерта детки смогут поиграть с натуральными игрушками и природными материалами в гармоничной атмосфере. Продолжительность концерта 35 минут, после него — традиционный рукодельный мастер-класс для мам.

Когда: 8 сентября в 11:00

Где: эко-клуб «Солнечный дворик» (ул. Демьяна Бедного, 92)

Стоимость: 600 рублей билет «взрослый+ребенок», 800 рублей для семьи из трех и более человек.

7. Рисование с натуры

Наброски обнаженной натуры - это развивающие мероприятия, которые подойдут как для новичка, так и для профессионала. На мероприятии будет модель. Постановки от 2 до 15 минут с перерывами на чай и отдых. Для того чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо принести свои материалы и хорошее настроение. Продолжительность: 2 часа. Высококачественный кофе, ароматный китайский чай и кондитерские сладости в неограниченном количестве! Запись по телефону: 46-84-09.

Когда: 9 сентября в 13:00

Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 400 рублей

8. Открытые уроки аргентинского танго

Уникальная возможность выбрать удобный день и познакомиться поближе с танцем, где «мужчина — режиссер, а дама — безмолвная исполнительница роли». На открытом уроке танго только научат делать первые шаги, но и расскажут про культуру Аргентины, угостят традиционным аргентинским напитком матэ! Одежда - удобная, обязательна сменная обувь. Необходима запись по телефону: 8 922 479 42 59.

Когда: 9 сентября в 19:00

Где: Tango&Coffee (ул. Холодильная 138)

Участие бесплатно!

#Поэзия#Велопарад#Выставки#Кино#Трезвость#Книги#Тюмень#Вадим Квасюк
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