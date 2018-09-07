Чем заняться тюменской осенью в трезвую субботу: книги, кофе, разговоры и танго

В маленькой квартирке старого пенсионера Абеля, в которой он живет с внуком, по пятницам собираются его друзья, такие же старики, как и гостеприимный хозяин. Все его гости живут в доме престарелых, но дружно делают вид, что у каждого своя наполненная событиями и близкими людьми жизнь. У них масса планов на будущее, это люди увлеченные, не утратившие интереса ко всему, что их окружает – своим оптимизмом эти старики «дадут фору» любому! Но внук старика влюблен, и молодые мечтают жить в квартире деда, отправив его в дом престарелых.