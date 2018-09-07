Александр Моор встретился в Москве с Дмитрием Медведевым

Председатель Правительства Российской Федерации поинтересовался у врио губернатора Тюменской области о темпах обновления образовательной среды. По словам Александра Моора, 1 сентября все школы и детские сады региона приняли своих воспитанников. Также глава области рассказал, что в День знаний в регионе были открыты три школы: в Тюмени, Ишимском и Тобольском районах.