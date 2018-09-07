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Александр Моор встретился в Москве с Дмитрием Медведевым

7 сентября 2018, 13:40
В четверг, 6 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор встретился в Доме Правительства в Москве с Дмитрием Медведевым.

Председатель Правительства Российской Федерации поинтересовался у врио губернатора Тюменской области о темпах обновления образовательной среды. По словам Александра Моора, 1 сентября все школы и детские сады региона приняли своих воспитанников. Также глава области рассказал, что в День знаний в регионе были открыты три школы: в Тюмени, Ишимском и Тобольском районах.

Нам важно, чтобы наши ребята вне зависимости от того, где живут – в городе или сельской местности, имели доступ к одинаковым образовательным услугам и достойную образовательную среду,добавил Александр Моор в ходе встречи с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

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