Администрация Тюменской области разъяснили необходимость покупки 17 новых автомобилей

Администрацией Тюменской области было принято решение об обновлении автопарка, для этого была сформирован заказ на сайте «Госзакупки», о приобретении 17 автомобилей представительского класса не старше 2018 года, общей стоимостью 38,2 млн. рублей. Данные автомобили будут закреплены за руководителями департаментов и заместителями губернатора.