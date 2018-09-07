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Администрация Тюменской области разъяснили необходимость покупки 17 новых автомобилей

7 сентября 2018, 09:40
Администрация Тюменской области разъяснили информацию о заказе 17 новых автомобилей представительского класса общей стоимостью 38,2 млн. рублей.

Как сообщает директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, имеющийся автопарк уже устарел, пробег большинства автомобилей превышает 300 тыс. км, а у внедорожного транспорта эти показатели приближены к 600 тыс. км.

Администрацией Тюменской области было принято решение об обновлении автопарка, для этого была сформирован заказ на сайте «Госзакупки», о приобретении 17 автомобилей представительского класса не старше 2018 года, общей стоимостью 38,2 млн. рублей. Данные автомобили будут закреплены за руководителями департаментов и заместителями губернатора.

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