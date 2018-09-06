Завод Югры планирует получать доходы из отходов

Новый цех завода «Югра плит» по производству ДСП в Советском районе, откроет около 100 рабочих мест. Его производственная мощность составит 300 000 кубометров. После ввода в эксплуатацию, выпуск плит составит 1/10 общего объема выпуска ДСП и ЛДСП в России.
Завод является главным поставщиком ламинированной древесно-стружечной плиты в Тюменскую область. Ежемесячно в Тюмень отгружается 3 600 кубометров ламинированной плиты, это почти 20% от общего объема производства. Ламинированная плита из Югры пользуется большим спросом у производителей мебели. В основном это частные фирмы, которые постоянно заказывают ЛДСП определенного дизайна и тиснения.
Ежегодное производство ДСП предприятия достигает сегодня 240 000 кубометров, в том числе 229 000 поступают к потребителю в ламинированном виде. Каждый год завод перечисляет в бюджет города около 3 млн налогов.
С рабочим визитом «Югру плит» посетили губернатор Югры Наталья Комарова и врио главы Тюменской области Александром Моор. Они отметили необходимость и пользу сотрудничества с потребителями Тюмени, а также высоко оценили мощность завода.