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Завод Югры планирует получать доходы из отходов

6 сентября 2018, 16:40
Сырьем для нового вида производства на заводе «Югра плит» станут переработанные отходы лесопильных заводов Югры, сырьевая база которых составляет 1 млн гектаров.
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Югра

Новый цех завода «Югра плит» по производству ДСП в Советском районе, откроет около 100 рабочих мест. Его производственная мощность составит 300 000 кубометров. После ввода в эксплуатацию, выпуск плит составит 1/10 общего объема выпуска ДСП и ЛДСП в России.

Завод является главным поставщиком ламинированной древесно-стружечной плиты в Тюменскую область. Ежемесячно в Тюмень отгружается 3 600 кубометров ламинированной плиты, это почти 20% от общего объема производства. Ламинированная плита из Югры пользуется большим спросом у производителей мебели. В основном это частные фирмы, которые постоянно заказывают ЛДСП определенного дизайна и тиснения.

Ежегодное производство ДСП предприятия достигает сегодня 240 000 кубометров, в том числе 229 000 поступают к потребителю в ламинированном виде. Каждый год завод перечисляет в бюджет города около 3 млн налогов.

С рабочим визитом «Югру плит» посетили губернатор Югры Наталья Комарова и врио главы Тюменской области Александром Моор. Они отметили необходимость и пользу сотрудничества с потребителями Тюмени, а также высоко оценили мощность завода.

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