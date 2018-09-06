Завод Югры планирует получать доходы из отходов

Завод является главным поставщиком ламинированной древесно-стружечной плиты в Тюменскую область. Ежемесячно в Тюмень отгружается 3 600 кубометров ламинированной плиты, это почти 20% от общего объема производства. Ламинированная плита из Югры пользуется большим спросом у производителей мебели. В основном это частные фирмы, которые постоянно заказывают ЛДСП определенного дизайна и тиснения.