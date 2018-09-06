Югра вошла в рейтинг регионов с самой эффективной налоговой политикой

По данным исследователей, эти регионы удерживают лидерство последние несколько лет. Кроме того, по словам экспертов, в этих экономических зонах с 2015 года стали рассчитывать налог на имущество организаций и физических лиц по кадастровой стоимости недвижимости, и установили высокий транспортный налог для мощных легковых автомобилей, из-за чего субъектам федерации удалось обеспечить рост налоговой базы.