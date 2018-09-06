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Югра вошла в рейтинг регионов с самой эффективной налоговой политикой

6 сентября 2018, 10:10
Эксперты оценили налоговый потенциал российских регионов. Согласно результатам рейтинга, самыми эффективными по этому показателю стали Москва, Башкирия и Ханты-Мансийский автономный округ.

По данным исследователей, эти регионы удерживают лидерство последние несколько лет. Кроме того, по словам экспертов, в этих экономических зонах с 2015 года стали рассчитывать налог на имущество организаций и физических лиц по кадастровой стоимости недвижимости, и установили высокий транспортный налог для мощных легковых автомобилей, из-за чего субъектам федерации удалось обеспечить рост налоговой базы.

Последние строчки рейтинга заняли Северная Осетия, Смоленская и Астраханская области, Пермский край, Крым, Волгоградская область и Ульяновская область.

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