Тюменцы научатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим

На данных площадках все желающие могут обучиться: определять клиническую смерть и проводить реанимацию, извлекать пострадавших при ДТП из автомобиля, оказывать помощь при скелетной травме (при ДТП, падении с высоты или во время активного отдыха), помогать человеку с открытым переломом, с глубокой раной, при получении ожога, при сильном кровотечении, при повышении артериального давления, пользоваться медицинскими электронными приборами, пользоваться глюкометром узнавать первые симптомы и признаки гипергликемии, гипогликемии и оказывать помощь в нормализации уровня сахара в крови.