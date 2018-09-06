Тюменцы научатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим

8 сентября состоится празднование Всемирного дня первой медицинской помощи, в рамках данного мероприятия в Тюмени в торговом центре «Сити Молл» с 14:00 – 17:00 будут работать пять площадок, на которых тюменцев научат оказывать первую помощь потерпевшим.
На данных площадках все желающие могут обучиться: определять клиническую смерть и проводить реанимацию, извлекать пострадавших при ДТП из автомобиля, оказывать помощь при скелетной травме (при ДТП, падении с высоты или во время активного отдыха), помогать человеку с открытым переломом, с глубокой раной, при получении ожога, при сильном кровотечении, при повышении артериального давления, пользоваться медицинскими электронными приборами, пользоваться глюкометром узнавать первые симптомы и признаки гипергликемии, гипогликемии и оказывать помощь в нормализации уровня сахара в крови.
Обучать тюменцев будут врачи: скорой медицинской помощи, травматолог ОКБ № 2, Центра медицины катастроф ОКБ №1, терапевт МСЧ «Нефтяник» и специалист Центра медицинской профилактики.
Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, мероприятие создано с целью объяснить людям, как нужно оказывать доврачебную медицинскую помощь при ЧС и не навредить пострадавшим.