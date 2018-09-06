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Тюменка заставила заплатить предпринимателя 200 тыс. рублей за ущерб в ДТП

6 сентября 2018, 07:00
Пенсионерка из Тюмени смогла получить компенсацию за ДТП, в котором пострадала по вине владельца нескольких автобусов, только после нескольких предписаний и ограничений, вынесенных службой судебных приставов, в отношении виновника аварии.
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Тюмень

Владелец нескольких автобусов был признан судом виновным в ДТП, которое повлекло за собой травму и длительную реабилитацию по восстановлению пенсионерки из Тюмени. Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию 200 тысяч рублей за причиненный материальный и моральный ущерб.

Виновник ДТП всячески уклонялся от выполнения судебного решения, обосновывая свои действия сложным материальным положением. Пострадавшая обратилась в службу судебных приставов города Тюмени за помощью в разрешении данного вопроса. После повторного отказа выплачивать компенсацию, приставы наложили запрет на регистрацию автобусов, принадлежавших предпринимателю. Данные действия не подтолкнули виновника ДТП к выплате долга. Материальные сложности у должника закончились, и он выполнил судебное предписание после того, как служба УФССП по Тюменской области ограничила его в праве выезда из страны и управления автотранспортными средствами.

#Новости#Компенсация морального вреда#ДТП#УФССП России по Тюменской области#Тюмень#Ольга Муфтяхетдинова#Происшествия
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