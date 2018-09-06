Тюменка заставила заплатить предпринимателя 200 тыс. рублей за ущерб в ДТП

Виновник ДТП всячески уклонялся от выполнения судебного решения, обосновывая свои действия сложным материальным положением. Пострадавшая обратилась в службу судебных приставов города Тюмени за помощью в разрешении данного вопроса. После повторного отказа выплачивать компенсацию, приставы наложили запрет на регистрацию автобусов, принадлежавших предпринимателю. Данные действия не подтолкнули виновника ДТП к выплате долга. Материальные сложности у должника закончились, и он выполнил судебное предписание после того, как служба УФССП по Тюменской области ограничила его в праве выезда из страны и управления автотранспортными средствами.