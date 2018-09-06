Тенденции образования обсудили руководители ВУЗов Тюмени

Заседание прошло по итогам поступления студентов на начало учебного года. На нем присутствовали руководители высших и средних образовательных учебных заведений, представители органов власти. Конференцию посетили представители аграрного университета, Тюменского индустриального университета, Колледжа цифровых и педагогических технологий, Западно-Сибирского государственного колледжа, Тюменского государственного университета.
Обсуждения коснулись предпочтения нынешней молодежи, образовательного процесса в целом и изменения требований к профподготовке.
Сейчас говорить, что мы готовим человека для работы на конкретной специальности – путь в никуда. Вуз должен давать универсальные компетенции,считает проректор ТюмГУ Иван Романчук.
По словам проректора, сейчас в университете имеются гибкие направления обучения, на которые студент может прийти биологом, а выйти экономистом. Образовательные учреждения должны идти в ногу с абитуриентами, так как молодежь настоящего времени очень динамичная и активная.
Нам надо менять архитектуру образовательных программ быстрее, чем меняется индустрия,говорит представитель Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.
Руководители также отметили, что образовательные программы должны опережать требования к квалификации работников в отраслях. Прием абитуриентов на целевые рабочие места в некоторых отраслях составил 84 %, в том числе министерства здравоохранения, профильные департаменты Тюменской области и соседних регионов.