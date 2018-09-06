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На Ямале сохранят льготы людям предпенсионного возраста

6 сентября 2018, 11:40
Одна из политических партий внесла на рассмотрение законодательного собрания Ямало-ненецкого автономного округа законопроект, который предполагает сохранение региональных льгот пожилым людям.
Сюжет
ЯНАО

Инициаторы законопроекта уточняют, что речь идет о льготах, которые распространяются на отдельные категории граждан. В частности, действие этих мер социальной поддержки будет распространяться не по факту выхода на пенсию, а при наступлении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Инициаторы законопроекта уточняют, что речь идет о льготах, которые распространяются на отдельные категории граждан. В частности, действие этих мер социальной поддержки будет распространяться не по факту выхода на пенсию, а при наступлении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

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#Новости#ЯНАО#Пенсионеры#Льготы#Ямал#Наиль Каримов#Общество
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