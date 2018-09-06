На Ямале сохранят льготы людям предпенсионного возраста

Инициаторы законопроекта уточняют, что речь идет о льготах, которые распространяются на отдельные категории граждан. В частности, действие этих мер социальной поддержки будет распространяться не по факту выхода на пенсию, а при наступлении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.