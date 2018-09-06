Мошенники осваивают новые уловки в интернет-торговле

В настоящий момент покупки в интернете являются для покупателей быстро развивающимся сегментом рынка, который очень удобен и экономичен. Прямо из дома потребитель из любой страны мира может заказать необходимый товар сэкономив личное время.
Область интернет-торговли осваивают не только коммерсанты, но и мошенники. Они занижают реальные размеры товара, не сообщают о серьезных дефектах и ретушируют фотографии, чтобы привлечь покупателей.
В настоящее время, учитывая развитие технологий безналичной оплаты, новые виды мошенничества направлены на самую главную уязвимость - человека, - рассказал изданию "Наш Город" начальник отдела методологии карточных продуктов Дирекции розничного бизнеса банка Кирилл Москатов.
"Здесь применяют и фальшивые СМС о блокировках, лжепокупатели с сайтов объявлений, звонки от якобы сотрудников банка. Если специалистам банка выявляются массовые атаки на клиентов, то мы напоминаем нашим клиентам, что лучшей защитой является бдительность и сохранность данных карты", - комментирует Кирилл Москатов.
Больше всего от действий злоумышленников страдают покупательницы. Они часами могут выбирать новую вещь на сайте и не обращают внимания на отзывы о продавце или размеры товара. Подвох открывается, только при получении посылки.
На основании этой информации специалисты временно приостанавливают работу карт и связываются с клиентом. Если факт неправомерного использования карты подтверждается, то банк заменяет карту клиенту без дополнительных комиссий.
Чтобы обезопасить себя от мошенничества, банкиры рекомендуют строго следует рекомендациям по безопасному использованию картами, тогда получить доступ к средствам на карте практически невозможно.
Основные рекомендации:
1. Не передавать данные карты, а также логин и пароль от личного кабинета Интернет-Банка третьим лицам.
2. Избегать использования карты на сайтах, не обеспечивающих шифрование.
3. Не сообщать одноразовые пароли из СМС третьим лицам.
4. При любом подозрении в том, что проводятся операции без вашего ведома, обращаться в свой банк для блокировки карты или приостановите деятельность карты через личный кабинет Интернет-Банка.