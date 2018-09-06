Месяц без купюр: комфортно ли быть «безналичным» в Тюмени

Мы решили провести эксперимент и узнать, можно ли совсем отказаться от наличных денег в повседневной жизни. В течение месяца две наших героини – жительницы Тюмени Анна Кельт и Ольга Вдовина попробуют заменить привычные купюры и монеты в кошельке на банковскую карту, современные приложения и сервисы, призванные сделать нашу жизнь комфортнее. Кто-то скажет, что это проще простого, и он уже давно так живет, а для кого-то это «просто космос». Посмотрим, что из этого выйдет!
Анна Кельт и Ольга Вдовина пользуются и наличными, и банковскими картами.
Ольга живет на даче практически круглый год, там же работает кассиром - принимает садоводческие взносы. В повседневной жизни тюменка предпочитает пользоваться именно наличными, объясняя это тем, что так может следить за своими сбережениями и контролировать траты.
Когда Ольге приходится ехать в город на автобусе, за проезд она так же платит наличными, говорит, что в кошельке всегда есть мелочь. И это не смотря на то, что в нужном ей автобусе есть терминал для оплаты проезда картой, к тому же при безналичной оплате стоимость билета ниже на рубль.
В городе Ольга навещает внука. Нередко покупает для него детские принадлежности, игрушки, дарит подарки. «На все семейные праздники и дни рождения мы в основном дарим друг другу денежные подарки – кладем купюры в красивые конверты. На эти деньги каждый может купить себе нужный подарок», – рассказывает Ольга Вдовина, улыбаясь.
Вторая героиня эксперимента – Анна.
Она самостоятельно вносит деньги на счет банка и пользуется пластиковой картой для оплаты счетов, покупок в интернете.
«Оплачивать квитанции за услуги в терминалах неудобно, надо вводить данные. За интернет, коммуналку или телефон мне удобней платить через мобильный банк. В личном кабинете я создала шаблоны на оплату, это очень быстро и удобно», – рассказывает Анна.
Знает тюменка и про бонусную систему своего банка – в некоторых магазинах она использует карту, чтобы накопить или списать бонусы. При этом часть средств Анна всегда хранит наличными: «Я кладу на карту ту сумму, которую планирую потратить в ближайшее время. Конечно, в кошельке у меня всегда есть наличные – на всякий случай».
По мнению Анны бумажные деньги легче контролировать, часть средств девушка всегда оставляет дома, чтобы «отложить на будущее и не потратить лишнего».
Во время знакомства вместе с экспертом – менеджером торгового эквайринга Западно-Сибирского банка Сбербанка Александром Савельевым мы рассказали героиням о том, что для сбережения и накопления средств банки предлагают удобные онлайн сервисы, с помощью которых можно отслеживать каждую покупку, контролировать остаток средств на счете, следить за тем, куда были потрачены деньги. Для удобства клиентов банки предлагают сервисы по анализу расходов за месяц, там же можно установить лимиты, чтобы не потратить лишнего, к примеру, на развлечения или шопинг.
Анна активно пользуется услугами интернет-магазинов и кэшбек-сервисами, где расплачивается только банковской карты. Ольгу настораживает сам факт перевода денег через интернет, в магазинах она тоже опасается расплачиваться картой.
Наш эксперт Александр Савельев пояснил, что если следовать определенным правилам, сбережения будут в безопасности. А злоумышленники всегда были, есть и будут, их методы кражи данных и средств совершенствуются с развитием технологий.
«Еще один миф – про снятие денег с бесконтактных карт в автобусах. В интернете ходила «утка» о том, что при помощи переносного терминала в любом людном месте у вас могут снять до 1000 рублей. На самом деле это практически невозможно – терминал нужно поднести к карте достаточно близко и удерживать так в течение нескольких секунд. Вряд ли кто-то знает точное местонахождение вашей карты в сумке или кармане. Да и сама манипуляция привлечет внимание окружающих. Кроме того, купить и установить терминал любой желающий просто не сможет. Каждый аппарат оформляется на конкретный расчетный счет предпринимателя, поэтому любое списание средств можно будет легко отследить. Помните, бесконтактные технологии оплаты призваны сделать жизнь пользователей карт легче и удобнее. При этом банки постоянно совершенствует системы безопасности и мониторинга операций, чтобы предотвратить хищение средств – при совершении нетипичных для клиента транзакций и подозрении на мошеннические действия банк блокирует карту или связывается с клиентом для подтверждения операции», – Александр Савельев.
Обе героини отметили, что в повседневной жизни постоянно сталкиваются с ситуациями, в которых не обойтись без наличных средств. Смогут ли они найти альтернативные пути оплаты своих потребностей?
Например, Анне предстоит заплатить за очередной месяц занятий инструктору по йоге. Обычно девушка отдавала нужную сумму наличкой. На работу Анна ездит на 73 маршрутке, где нет терминала. Посмотрим, какой вариант банк и транспортная компания смогут предложить девушке.
Анна активно пользуется соц сетями. Об участии в эксперименте она рассказала в своём аккаунте в Инстаграмм, где просит друзей поддержать ее.
Ольга планирует купить стройматериалы для загородного дома. Для экономии она обращается к частникам, которые торгуют у дороги и берут только наличными. Так же она постоянный клиент одной аптечной сети, в которой расплачиваться накопленными бонусами можно только при наличном расчете. Проанализируем, действительно ли привычные для Ольги торговые точки предлагают наиболее качественные товары по выгодной цене?
Во время эксперимента узнаем, можно ли, не меняя свой привычный жизненный уклад, найти более удобные и экономически целесообразные способы безналичной оплаты товаров и услуг.
Через неделю Ольга и Анна расскажут, как провели первые 7 дней без купюр.
Эксперимент, собственная информация