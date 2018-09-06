Месяц без купюр: комфортно ли быть «безналичным» в Тюмени

«Еще один миф – про снятие денег с бесконтактных карт в автобусах. В интернете ходила «утка» о том, что при помощи переносного терминала в любом людном месте у вас могут снять до 1000 рублей. На самом деле это практически невозможно – терминал нужно поднести к карте достаточно близко и удерживать так в течение нескольких секунд. Вряд ли кто-то знает точное местонахождение вашей карты в сумке или кармане. Да и сама манипуляция привлечет внимание окружающих. Кроме того, купить и установить терминал любой желающий просто не сможет. Каждый аппарат оформляется на конкретный расчетный счет предпринимателя, поэтому любое списание средств можно будет легко отследить. Помните, бесконтактные технологии оплаты призваны сделать жизнь пользователей карт легче и удобнее. При этом банки постоянно совершенствует системы безопасности и мониторинга операций, чтобы предотвратить хищение средств – при совершении нетипичных для клиента транзакций и подозрении на мошеннические действия банк блокирует карту или связывается с клиентом для подтверждения операции», – Александр Савельев.