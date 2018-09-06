nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Гастрономический фестиваль «Мед и хлеб» пройдет в Тюмени

6 сентября 2018, 17:10
В Тюмени 9 сентября горожане смогут попробовать хот-доги, тюменский мед и лучшие блюда шеф-поваров города на гастрономическом фестивале «Мед и хлеб». По информации организаторов, участие в мероприятии примут местные рестораны, предприятия общественного питания и кафе.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что на фестивале гастрономические заведения пекари и кулинары будут радовать тюменцев горячим хлебом, свежей выпечкой и своими специальными блюдами. Специалисты расскажут всем желающим как выбрать полезный хлеб и поделятся секретами приготовления сушек и бубликов. Также тюменцы смогут попробовать мясо на гриле, бургеры и сэндвичи.

Пчеловоды Тюменской области привезут мед, который можно будет попробовать и купить на открывшихся ярмарках.

Лучшие шеф-повара ресторанов поделятся авторскими рецептами и представят собственные блюда для дегустации.

Для повышения явки избирателей в единый день голосования 9 сентября тюменцев завлекают конкурсами и танцами, которые пройдут в школах, где располагаются избирательные участки.

Материалы по теме
Фестиваль волшебных шаров пройдет в Тобольске 1 и 2 сентября
#Новости#Фестиваль#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25