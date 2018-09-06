Гастрономический фестиваль «Мед и хлеб» пройдет в Тюмени

Отмечается, что на фестивале гастрономические заведения пекари и кулинары будут радовать тюменцев горячим хлебом, свежей выпечкой и своими специальными блюдами. Специалисты расскажут всем желающим как выбрать полезный хлеб и поделятся секретами приготовления сушек и бубликов. Также тюменцы смогут попробовать мясо на гриле, бургеры и сэндвичи.
Пчеловоды Тюменской области привезут мед, который можно будет попробовать и купить на открывшихся ярмарках.
Лучшие шеф-повара ресторанов поделятся авторскими рецептами и представят собственные блюда для дегустации.
Для повышения явки избирателей в единый день голосования 9 сентября тюменцев завлекают конкурсами и танцами, которые пройдут в школах, где располагаются избирательные участки.