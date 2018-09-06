Гастрономический фестиваль «Мед и хлеб» пройдет в Тюмени

Отмечается, что на фестивале гастрономические заведения пекари и кулинары будут радовать тюменцев горячим хлебом, свежей выпечкой и своими специальными блюдами. Специалисты расскажут всем желающим как выбрать полезный хлеб и поделятся секретами приготовления сушек и бубликов. Также тюменцы смогут попробовать мясо на гриле, бургеры и сэндвичи.