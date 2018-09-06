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Депутаты обсудили исполнение бюджета Тюменской области за 6 месяцев 2018 года

6 сентября 2018, 19:40
За 6 месяцев 2018 года бюджет Тюменской области составил 90,8 млрд рублей. В настоящее время годовой план выполнен на 68,5%.
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Бюджет

Отмечается, что основные социальные программы региона исполнены на 48%. В частности 12 млрд рублей направлены на школы и университеты региона, 7,2 млрд рублей на медицину, 14,1 млрд рублей на соцподдержку населения.

На строительство жилья направлено 1,6 млрд рублей, 1,5 млрд рублей – сумма расходов в рамках программы «Сотрудничество». Стоит отметить, что депутаты Тюменской областной думы обратили внимание на срыв графика строительства больницы в Нижневартовске. Помимо лечебного учреждения существуют задержки по выполнению работ на вокзале в Березово и мосту через Обь.

Между тем заместитель председателя Тюменской областной Думы отметил, что по результатам полугодия сложно оценивать перспективы исполнения бюджета в 2018 году.

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#Новости#Тюменская область#Бюджет#Александр Мязин#Экономика
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