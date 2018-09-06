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Акция добрых дел спасла жизнь пенсионерке из ХМАО

6 сентября 2018, 16:10
Врачи из Сургута в рамках проведения акции «95 добрых дел», выезжают для диагностики пациентов в отдаленные участки местности региона.

Акция посвящена 95-летию Сургутского района. В рамках ее реализации медицинские работники выезжают на прием жителей в отдаленные районы ХМАО. Одним из таких мест стала деревня Локосово. 71-летняя жительница Екатерина Блаж обратилась к кардиологу с загрудинными болями, где прием вели врачи «добрых дел». Они вовремя диагностировали сильную стенокардию, которая могла привести к инфаркту. В течении 10 минут было принято решение о госпитализации пациентки.

На вертолете санитарной авиации жительницу села Локосово доставили в кардиодиспансер Сургута, где ей оказали необходимую помощь. Сейчас Екатерине Блаж, по словам врачей, ничего не угрожает.

Вовремя оказать помощь людям в труднодоступных поселениях – главная задача подобных медицинских десантов,отмечает главный врач кардиодиспансера Ирина Урванцева.

Акция «95 добрых дел» показывает эффективность ее реализации. Каждый третий обследуемый специалистами Сургута нуждается в дополнительном обследовании и лечении.

Ирина Урванцева также отмечает, что нужное направление подтверждают промежуточные результаты акции и работа выездных бригад безусловно будет продолжаться.

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