Акция добрых дел спасла жизнь пенсионерке из ХМАО

Акция посвящена 95-летию Сургутского района. В рамках ее реализации медицинские работники выезжают на прием жителей в отдаленные районы ХМАО. Одним из таких мест стала деревня Локосово. 71-летняя жительница Екатерина Блаж обратилась к кардиологу с загрудинными болями, где прием вели врачи «добрых дел». Они вовремя диагностировали сильную стенокардию, которая могла привести к инфаркту. В течении 10 минут было принято решение о госпитализации пациентки.