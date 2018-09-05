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Жители Тюмени смогут вакцинироваться от гриппа в преддверии начала сезона

5 сентября 2018, 10:40
Перед здравоохранением области поставлена задача вакцинировать от гриппа 45 % населения.
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Тюмень

На заседании в Департаменте здравоохранения Тюменской области обсудили начала сезона вакцинации. Вопросы касались плана привлечения населения к прививочной кампании. В этом году эта цифра должна достигнуть 45 % от всех жителей и 75 % людей профессионального риска.

Обсуждения коснулись также методик проведения бесед с родителями о необходимости прививок детям. А также была запланирована иммунизация населения по национальному календарю и вакцинация против пневмонии.

Елена Алимова, замначальник отдела Роспотребнадзора по Тюменской области, отмечает, что для профилактики гриппа в преддверии сезона будет использована отечественная вакцина «Совигрипп», которая содержит все актуальные штаммы вируса в 2017-2018 эпидсезона.

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#Новости#Здоровье#Вакцинация#Тюмень#Евгения Полякова#Общество
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