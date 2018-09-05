Жители Тюмени смогут вакцинироваться от гриппа в преддверии начала сезона

На заседании в Департаменте здравоохранения Тюменской области обсудили начала сезона вакцинации. Вопросы касались плана привлечения населения к прививочной кампании. В этом году эта цифра должна достигнуть 45 % от всех жителей и 75 % людей профессионального риска.
Обсуждения коснулись также методик проведения бесед с родителями о необходимости прививок детям. А также была запланирована иммунизация населения по национальному календарю и вакцинация против пневмонии.
Елена Алимова, замначальник отдела Роспотребнадзора по Тюменской области, отмечает, что для профилактики гриппа в преддверии сезона будет использована отечественная вакцина «Совигрипп», которая содержит все актуальные штаммы вируса в 2017-2018 эпидсезона.