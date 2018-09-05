Жители Тюмени смогут вакцинироваться от гриппа в преддверии начала сезона

На заседании в Департаменте здравоохранения Тюменской области обсудили начала сезона вакцинации. Вопросы касались плана привлечения населения к прививочной кампании. В этом году эта цифра должна достигнуть 45 % от всех жителей и 75 % людей профессионального риска.