"Желаю вам не попадать в такую ситуацию". Еремеев о прекращении уголовного дела

Дмитрий Еремеев сообщает, что с момента решения суда о прекращении уголовного дела, он столкнулся с негативными комментариями со стороны тюменцев.
Он объясняет обстоятельства аварии, в результате которой погибли двое человек, а на председателя гордумы было заведено уголовное дело.
"Я не самоубийца и я никогда не хотел причинить вред жизни и здоровью другим людям. Была глухая ночь, дорога не освещалась, у машины погибших горела одна фара, что и ввело меня в заблуждение относительно ее расстояния от меня", - сообщает Дмитрий Еремеев.
Председатель городской Думы опровергает слухи о том, что на родственников погибших оказывалось давление.
Он также объясняет неожиданное для многих тюменцев решение суда о прекращении уголовного дела.
"Уголовный кодекс РФ относит деяние совершенное мной к преступлением средней тяжести (ст.15), а УПК РФ позволяет прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон при условии возмещения вреда при этом размер и способ возмещения вреда определяется исключительно потерпевшими. Решение ходатайствовать перед следствием о прекращении дела за примирением сторон родственники потерпевших принимали самостоятельно и добровольно. Все это было подтверждено позже и в ходе судебном заседании", - говорит Дмитрий Еремеев.
ДТП с участием главы Тюменской городской думы Дмитрием Еремеевым произошло в ночь на 25 июня на 178 километре трассы Тюмень – Курган. Внедорожник Toyota Land Cruiser под управлением парламентария выехал на встречную полосу, в результате чего «лоб в лоб» столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии Toyota Avensis загорелся, два человека погибли.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии прекратил Тюменский районный суд и назначил Дмитрию Еремееву штраф в размере 160 тысяч рублей. После чего прокуратура Тюменской области сообщила о проведение проверки судебного решения.
Также стало известно, что Дмитрий Еремеев принес извинения пострадавшим и выплатил компенсации семьям погибших в ДТП по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшая сторона не была против прекращения уголовного дела.