"Желаю вам не попадать в такую ситуацию". Еремеев о прекращении уголовного дела

"Уголовный кодекс РФ относит деяние совершенное мной к преступлением средней тяжести (ст.15), а УПК РФ позволяет прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон при условии возмещения вреда при этом размер и способ возмещения вреда определяется исключительно потерпевшими. Решение ходатайствовать перед следствием о прекращении дела за примирением сторон родственники потерпевших принимали самостоятельно и добровольно. Все это было подтверждено позже и в ходе судебном заседании", - говорит Дмитрий Еремеев.