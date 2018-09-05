Тюменцы обсуждают выброшенные букеты цветов после Дня знаний

Инцидент произошел 4 сентября. Сообщается, что небольшие букеты свежих цветов в праздничном оформлении были сброшены в мусорный контейнер. За 12 часов пост собрал около 38 000 просмотров, 666 лайков и 100 комментариев.
Горожане отмечают, что букеты «получше» могли оставить, а те, что подешевле, были выброшены. Более того, тюменцы напоминают, что подобные ситуации были и в прошлом году.
Именно по этой причине, дети отказываются идти с цветами 1 сентября. В прошлом году, учитель попросила помочь ей до мусорки донести вполне приличные букеты, прокомментировала инцидент одна из подписчиц тюменского паблика.
По мнению горожан, учителям на первое сентября лучше подарить конфеты, канцелярию, которая будет использована в учебе и не пропадет и шары. Более того, в некоторых школах областной столицы родители подарили учителям в День знаний по 1 букету от класса, а сэкономленные деньги перевели на счет ребенка с онкологическим заболеванием.