Тюменцы обсуждают выброшенные букеты цветов после Дня знаний

По мнению горожан, учителям на первое сентября лучше подарить конфеты, канцелярию, которая будет использована в учебе и не пропадет и шары. Более того, в некоторых школах областной столицы родители подарили учителям в День знаний по 1 букету от класса, а сэкономленные деньги перевели на счет ребенка с онкологическим заболеванием.