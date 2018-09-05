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Трудовые коллективы Тюмени проходят онкологические исследования на работе

5 сентября 2018, 19:40
В областной столице врачи-онкологи побывали в одной из тюменских школ. Сотрудники учебного учреждения смогли задать специалистам вопросы, и протий тест у маммолога, онкодерматолога и врача ультразвуковой терапии.
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Тюмень

Всего было проверенно 84 сотрудника школы. Специалисты рекомендовали 11 пациентам пройти пройти углубленное обследование.

В 2018 году бригады врачей одного из МСЧ Тюмени начали выезжать на места работы тюменцев. Подобные мероприятия обусловлены занятостью населения и возможностью массового проведения экспресс-осмотров.

Отмечается, что данная методика работы врачей увеличит охват исследования населения в области онкологии и позволит медикам диагностировать различные новообразования на ранней стадии. Снижение смертности от рака является одной из приоритетных задач развития медицины в Тюменской области. Новообразования являются второй причиной смерти жителей области трудоспособного возраста.

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#Новости#Онкология#Тюмень#Медицина#Александр Мязин#Общество
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