Студенты аграрного университета получили грант на Всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс молодежных проектов собрал активную и творческую молодежь высших учебных заведений страны. Студенты аграрного университета представляли два проекта.
Первый проект называется «Молодая Евразия». В нем ученики сформировали программу, благодаря которой станет возможным проведение в Тюменской области форума для 140 лидеров, активистов молодежи и студенчества из десяти регионов страны и Казахстана. Идея направлена на сплочение лидеров молодого поколения двух стран. В рамках взаимодействия поднимутся вопросы гуманитарного взаимодействия, молодежного сотрудничества, предпринимательства, развития сельского хозяйства и многое другое.
Второй проект носит название «Межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда «Северного Зауралья». В нем подняты проблемы кадров в области агропромышленности России и Казахстана. По замыслу авторов, проект отряда активной молодежи поможет компаниям, занятых сельскохозяйственной деятельностью, легче найти квалифицированных специалистов в этой области и прийти к их деловому взаимодействию. По итогу, создание и деятельность студенческого сельскохозяйственного отряда повысит престиж сельскохозяйственных профессий.
Оба из них были оценены жюри и заняли призовые места с денежным финансированием на 1,2 млн рублей и 1 млн рублей.