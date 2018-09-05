Студенты аграрного университета получили грант на Всероссийском конкурсе

Первый проект называется «Молодая Евразия». В нем ученики сформировали программу, благодаря которой станет возможным проведение в Тюменской области форума для 140 лидеров, активистов молодежи и студенчества из десяти регионов страны и Казахстана. Идея направлена на сплочение лидеров молодого поколения двух стран. В рамках взаимодействия поднимутся вопросы гуманитарного взаимодействия, молодежного сотрудничества, предпринимательства, развития сельского хозяйства и многое другое.