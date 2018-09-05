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"Ростеху" нужны профессионалы вне зависимости от возраста

5 сентября 2018, 16:13
Глава "Ростеха" видит в работниках предпенсионного возраста наставников для молодых. Так же готов предоставить возможность для переквалификации. Об этом он заявил 4 сентября на совещании по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятиях госкорпорации.
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Тюмень

«Ростех", как крупнейшая мировая промышленная корпорация, заинтересован в профессионалах, и возраст тут не помеха», - заявил 4 сентября генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Он считает, можно создать условия для сохранения рабочих мест работникам предпенсионного возраста, предоставить возможность получать дополнительную или повышать уже имеющуюся квалификацию на предприятиях корпорации.

По его словам, развитие наставничества, перспективное направление для старших сотрудников. «В наших отраслях особенно важны опыт и наставничество – молодые сотрудники приходят с хорошей теоретической базой, не всегда подкрепленной практическими знаниями. Эти знания им могут передать только старшие сотрудники – наставники», – отметил Сергей Чемезов.

Он поддерживает президента в разработке стимулов для бизнеса. «Не только мы, но и другие работодатели должны быть заинтересованы в приеме и сохранении на работе граждан предпенсионного возраста. Ответственность для работодателей, допускающих незаконное увольнение сотрудников предпенсионного возраста, должна быть вплоть до уголовной».

Сергей Чемезов считает, что на предприятиях должна регулярно проходит индексация зарплат. Так, в 2016 году средняя заработная плата на предприятиях "Ростеха" была на уровне 44 тыс. рублей в месяц, в 2017-м этот показатель достиг 47 тыс. Всего же за десять лет существования госкорпорации средняя заработная плата выросла в четыре раза.

#Новости#Госкорпорация Ростехнологии#Сергей Чемезов#Тюмень#Юрий Норицын#Общество
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