"Ростеху" нужны профессионалы вне зависимости от возраста

Сергей Чемезов считает, что на предприятиях должна регулярно проходит индексация зарплат. Так, в 2016 году средняя заработная плата на предприятиях "Ростеха" была на уровне 44 тыс. рублей в месяц, в 2017-м этот показатель достиг 47 тыс. Всего же за десять лет существования госкорпорации средняя заработная плата выросла в четыре раза.