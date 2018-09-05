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Новый детский сад появится в тюменском микрорайоне Тура в 2019 году

5 сентября 2018, 20:10
В областной столице на улице Мебельщиков появится новый детский сад. В настоящее время строители приступили к подготовительным работам по возведению здания.
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Тюмень

В микрорайоне Тура в конце 2019 года будет построено трехэтажное здание площадью около 6 000 квадратных метров. Предполагается, что детский сад сможет разместить 12 групп детей, залы для физкультуры, музыкальных занятий. Будет построен медицинский и пищевой блок.

На территории предусмотрены места для детских колясок, большие площадки для прогулки ребят и парковка для транспортных средств.

Срок строительства и ввода здания в эксплуатацию – конец 2019 года.

Более того, в настоящее время готовится процедура торгов для выбора подрядчика по строительству детского сада в Тобольске. Еще один садик появится в областной столице в 2019 году в микрорайоне Ямальский-2.

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#Новости#Детские сады#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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