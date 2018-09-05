Новый детский сад появится в тюменском микрорайоне Тура в 2019 году

В микрорайоне Тура в конце 2019 года будет построено трехэтажное здание площадью около 6 000 квадратных метров. Предполагается, что детский сад сможет разместить 12 групп детей, залы для физкультуры, музыкальных занятий. Будет построен медицинский и пищевой блок.
На территории предусмотрены места для детских колясок, большие площадки для прогулки ребят и парковка для транспортных средств.
Срок строительства и ввода здания в эксплуатацию – конец 2019 года.
Более того, в настоящее время готовится процедура торгов для выбора подрядчика по строительству детского сада в Тобольске. Еще один садик появится в областной столице в 2019 году в микрорайоне Ямальский-2.