Минфин РФ купит валюты на 426 млрд рублей в ближайший месяц

Ожидается, что Минфин РФ будет тратить на эти цели более 21 млрд рублей в день. Между тем ЦБ РФ до конца сентября приостановил операции по покупке валюты из-за снижения курса рубля.
Банк России будет принимать решение о возобновлении покупки иностранной валюты на открытом рынке с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года, прокомментировали ситуацию представители Минфина.
Отмечается, что покупка валюты проводится для изъятия нефтегазовых доходов и пополнения ФНБ. В настоящее время курс национальной валюты приближается к отметке 69 рублей за доллар.