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Минфин РФ купит валюты на 426 млрд рублей в ближайший месяц

5 сентября 2018, 20:40
Центробанк РФ на данный момент приостановил покупку валюты, однако Минфин повышает план перевода бюджетных рублей в доллары и евро. Сообщается, что с 7 сентября по 4 октября ведомство планирует купить на свободном рынке валюты на 426,9 млрд рублей.

Ожидается, что Минфин РФ будет тратить на эти цели более 21 млрд рублей в день. Между тем ЦБ РФ до конца сентября приостановил операции по покупке валюты из-за снижения курса рубля.

Банк России будет принимать решение о возобновлении покупки иностранной валюты на открытом рынке с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года, прокомментировали ситуацию представители Минфина.

Отмечается, что покупка валюты проводится для изъятия нефтегазовых доходов и пополнения ФНБ. В настоящее время курс национальной валюты приближается к отметке 69 рублей за доллар.

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#Новости#Курс валюты#Минфин#Александр Мязин#Экономика
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