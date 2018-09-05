ХМАО и ЯНАО оказались в рейтинге регионов с доступным электричеством

Жители Иркутской области могут купить на свою зарплату более 37 тысяч кВт, в ЯНАО люди со средней зарплатой могут позволить себе более 34 тысяч кВт, ХМАО — более 24 тысяч кВт. Москвичи могут приобрести более 14 тысяч кВт