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ХМАО и ЯНАО оказались в рейтинге регионов с доступным электричеством

5 сентября 2018, 13:40
Эксперты проанализировали доступность электроэнергии в регионах России. На первом месте рейтинга оказалась Иркутская область, на втором — ЯНАО, на третьем — ХМАО.
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ЯНАО

Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по количеству киловатт-часов электроэнергии, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату.

Жители Иркутской области могут купить на свою зарплату более 37 тысяч кВт, в ЯНАО люди со средней зарплатой могут позволить себе более 34 тысяч кВт, ХМАО — более 24 тысяч кВт. Москвичи могут приобрести более 14 тысяч кВт

Аутсайдерами рейтинга оказались три региона из Северо-Кавказского ФО, два региона из Центрального ФО, два региона из Южного ФО, два региона из Сибирского ФО и один регион из Северо-Западного ФО.

Согласно результатам исследования, самая низкая доступность электроэнергии для населения в республиках Калмыкия, Адыгея и на Алтае.

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