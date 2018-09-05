ХМАО и ЯНАО оказались в рейтинге регионов с доступным электричеством

Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по количеству киловатт-часов электроэнергии, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату.
Жители Иркутской области могут купить на свою зарплату более 37 тысяч кВт, в ЯНАО люди со средней зарплатой могут позволить себе более 34 тысяч кВт, ХМАО — более 24 тысяч кВт. Москвичи могут приобрести более 14 тысяч кВт
Аутсайдерами рейтинга оказались три региона из Северо-Кавказского ФО, два региона из Центрального ФО, два региона из Южного ФО, два региона из Сибирского ФО и один регион из Северо-Западного ФО.
Согласно результатам исследования, самая низкая доступность электроэнергии для населения в республиках Калмыкия, Адыгея и на Алтае.