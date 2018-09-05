Глава "Роснефти" поддерживает ужесточение ответственности работодателя

"Роснефть" давно применяет в своей деятельности те принципы, которые заложены в пенсионной реформе. По словам Сечина, в «Роснефти» высоко ценят ветеранов за опыт. Более того, многие сотрудники предпенсионного возраста курируют самые сложные и ответственные участки, работа на которых требует серьйзной подготовки и самой высокой квалификации.