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Глава "Роснефти" поддерживает ужесточение ответственности работодателя

5 сентября 2018, 15:50
К правительственному законопроекту по пенсионной реформе президент Владимир Путин внес свои поправки. Для защиты граждан предпенсионного возраста от безработицы глава государства предложил ужесточить ответственность работодателя.

Один из крупнейших работодателей, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, в компании которого работает более 320 тысяч человек, рассказал ТАСС, как отразится на работодателях предложение Владимира Путина.

"Роснефть" давно применяет в своей деятельности те принципы, которые заложены в пенсионной реформе. По словам Сечина, в «Роснефти» высоко ценят ветеранов за опыт. Более того, многие сотрудники предпенсионного возраста курируют самые сложные и ответственные участки, работа на которых требует серьйзной подготовки и самой высокой квалификации.

Игорь Сечин считает, что для распространения положительного опыта сотрудничества работодателей с опытными специалистами, которые, зачастую, более зрелого возраста, недостаточно административных решений. Поэтому поручение президента по разработке экономических стимулов, мотивирующих бизнес к принятию на работу граждан предпенсионного возраста глава "Роснефти" поддерживает и предлагает со своей стороны активное участие в разработке таких мотивирующих инструментов и представить свои предложения.

Глава крупнейшего работодателя в стране Игорь Сечин также отметил важность программ профессионального обучения и повышения квалификации не только для молодых сотрудников, но работников предпенсионного и пенсионного возраста.

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