Глава "Роснефти" поддерживает ужесточение ответственности работодателя

Один из крупнейших работодателей, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, в компании которого работает более 320 тысяч человек, рассказал ТАСС, как отразится на работодателях предложение Владимира Путина.
"Роснефть" давно применяет в своей деятельности те принципы, которые заложены в пенсионной реформе. По словам Сечина, в «Роснефти» высоко ценят ветеранов за опыт. Более того, многие сотрудники предпенсионного возраста курируют самые сложные и ответственные участки, работа на которых требует серьйзной подготовки и самой высокой квалификации.
Игорь Сечин считает, что для распространения положительного опыта сотрудничества работодателей с опытными специалистами, которые, зачастую, более зрелого возраста, недостаточно административных решений. Поэтому поручение президента по разработке экономических стимулов, мотивирующих бизнес к принятию на работу граждан предпенсионного возраста глава "Роснефти" поддерживает и предлагает со своей стороны активное участие в разработке таких мотивирующих инструментов и представить свои предложения.
Глава крупнейшего работодателя в стране Игорь Сечин также отметил важность программ профессионального обучения и повышения квалификации не только для молодых сотрудников, но работников предпенсионного и пенсионного возраста.