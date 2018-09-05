Александр Моор и Наталья Комарова посетили Советский район ХМАО

4 сентября врио губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова, в ходе рабочего визита в Советский район ХМАО, встретилась с главой советского района Игорем Набатовым и посетили АО «Югра-плит» (подразделение «Югорского лесопромышленного Холдинга»). Александр Моор отметил, что развитие переработки лиственной и низкотоварной древесины, комплексное использование лесных ресурсов, являются приоритетными направлениями развития тюменского лесопромышленного комплекса.
Как сообщает администрация Тюменской области объем экспорта деревообработки Тюменской области за 2017 год составил 48,1 млн долларов.
Наталья Комарова и Александр Моор посетили центральную библиотеку Югорска, где будет проходить презентация регионального проекта «Югорск — территория электронного чтения».
И последним пунктом в рамках данной рабочей поездке стало посещение филиала ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Югорска». Врио губернатора Тюменской области и губернатор ХМАО – Югры, встретились с исполняющим обязанности гендиректора предприятия Валерием Братковым, который провел экскурсию по предприятию и представил трудовой коллектив организации.