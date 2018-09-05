Александр Моор и Наталья Комарова посетили Советский район ХМАО

4 сентября врио губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова, в ходе рабочего визита в Советский район ХМАО, встретилась с главой советского района Игорем Набатовым и посетили АО «Югра-плит» (подразделение «Югорского лесопромышленного Холдинга»). Александр Моор отметил, что развитие переработки лиственной и низкотоварной древесины, комплексное использование лесных ресурсов, являются приоритетными направлениями развития тюменского лесопромышленного комплекса.