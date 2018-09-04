Власти Тюмени отказали сторонникам Навального в проведении акции 9 сентября

Тюменский штаб Алексея Навального сообщает, что 9 сентября присоединится к общегражданской акции против повышения пенсионного возраста, которая запланирована во многих городах страны. Несмотря на отказ городской администрации, сторонники Навального планируют провести акцию, как и анонсировали: в 14:00 на улице Республики, 52 (у областной Думы).