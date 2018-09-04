Власти Тюмени отказали сторонникам Навального в проведении акции 9 сентября

Тюменский штаб Алексея Навального сообщает, что 9 сентября присоединится к общегражданской акции против повышения пенсионного возраста, которая запланирована во многих городах страны. Несмотря на отказ городской администрации, сторонники Навального планируют провести акцию, как и анонсировали: в 14:00 на улице Республики, 52 (у областной Думы).
На поданное уведомление о проведении акции администрация города ответила отказом, так как заявленное место "находится в непосредственной близости от городской избирательной комиссии", - сообщает "Интерфакс-Урал".
Координатор тюменского штаба Навального Александр Куниловский сообщил изданию Nashgorod.ru, что такое понятие, как "согласованный", в российском законодательстве нет.
"У нас уведомительный порядок проведения публичных мероприятий. По закону организатор обязан уведомить администрацию о планируемом мероприятии. Эту свою обязанность мы выполнили", - прокомментировал Александр Куниловский.
Ранее за проведение несогласованного митинга 5 мая активисты штаба Навального были оштрафованы на общую сумму около миллиона рублей. 20 августа суд назначил штраф коммунисту Александру Черепанову за проведение митинга, который не согласовала администрация города.