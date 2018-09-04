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Тюменцы жалуются на затянувшейся ремонт теплосетей на улице Широтная

4 сентября 2018, 14:10
Жители дома, расположенного в Тюмени по адресу: улица Широтная, 51, устали ждать окончания ремонта теплосетей. По их словам, работы ведутся каждые три месяца. При этом рядом находится детская площадка.
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Тюмень

Впрочем, судя по комментариям в тюменских группах в соцсетях, такое в областной столице не редкость.

У нас тоже во дворе очень часто ремонтируют, не успеют новый асфальт закатать как снова роют, поделилась своим мнением подписчица группы по имени Юлия Далека.

Еще один участник сообщества пояснил в комментариях, что в его дворе каждый год копали и меняли трубы, которые, по его словам, за год превращались в труху.

Потом поставили какую-то гофрированную из пластика, лет семь с того момента не копают в этом месте, добавил он.

Тюменские горячие источники в каждом дворе,подытожил дискуссию еще один подписчик группы, в которой тюменцы жаловались на ремонт теплосетей.

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#Новости#Теплоснабжение#Ремонт#Тюменская область#Широтная улица#Тюмень#Наиль Каримов#Город
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