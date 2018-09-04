Тюменцы жалуются на затянувшейся ремонт теплосетей на улице Широтная

Впрочем, судя по комментариям в тюменских группах в соцсетях, такое в областной столице не редкость.
У нас тоже во дворе очень часто ремонтируют, не успеют новый асфальт закатать как снова роют, поделилась своим мнением подписчица группы по имени Юлия Далека.
Еще один участник сообщества пояснил в комментариях, что в его дворе каждый год копали и меняли трубы, которые, по его словам, за год превращались в труху.
Потом поставили какую-то гофрированную из пластика, лет семь с того момента не копают в этом месте, добавил он.
Тюменские горячие источники в каждом дворе,подытожил дискуссию еще один подписчик группы, в которой тюменцы жаловались на ремонт теплосетей.