nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Предприятия АПК Тюменского района собрали 23% урожая зерновых

4 сентября 2018, 20:10
В Тюменском районе предприятия АПК собрали 23% урожая зерновых. Сообщается, что уборка полей идет по графику.

По информации чиновников областного правительства, на 4 сентября в Тюменском районе обмолочено 3 157 га засеянных зерновыми культурами площадей. Между тем темп уборки полей ниже, чем в 2017 году, когда начале сентября было собрано 32% урожая зерновых. Сбор лука завершен на 73%, свеклы на 23%.

В настоящее время все возделываемые растения поспели. Показатели урожайности полей соответствуют показателям 2017 года.

Аграрии приступили к уборке полей в конце августа. На поля Тюменской области вышло около 1 700 единиц сельхозтехники. Всего в 2018 году агропромышленные предприятия проведут работы по сбору овощей открытого грунта с площади в 1 278 га, картофеля — с 8 917 га. Урожайность озимых культур составляет 36 центнеров с гектара.

Материалы по теме
Тюменские агрономы рассчитывают на рекордный урожай пшеницыДожди мешают аграриям Тюменской области заготавливать корма и собирать урожай
#Новости#Урожай#Тюменская область#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25