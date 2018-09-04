Предприятия АПК Тюменского района собрали 23% урожая зерновых

По информации чиновников областного правительства, на 4 сентября в Тюменском районе обмолочено 3 157 га засеянных зерновыми культурами площадей. Между тем темп уборки полей ниже, чем в 2017 году, когда начале сентября было собрано 32% урожая зерновых. Сбор лука завершен на 73%, свеклы на 23%.
В настоящее время все возделываемые растения поспели. Показатели урожайности полей соответствуют показателям 2017 года.
Аграрии приступили к уборке полей в конце августа. На поля Тюменской области вышло около 1 700 единиц сельхозтехники. Всего в 2018 году агропромышленные предприятия проведут работы по сбору овощей открытого грунта с площади в 1 278 га, картофеля — с 8 917 га. Урожайность озимых культур составляет 36 центнеров с гектара.