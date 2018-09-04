Губернатор ХМАО досрочно проголосовала на выборах главы Тюменской области

В окружном департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры пояснили, что на единый день голосования, 9 сентября, у главы региона запланирована рабочая поездка в Когалым, в связи с чем Наталья Комарова решила воспользоваться своим правом и проголосовать заранее.