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Губернатор ХМАО досрочно проголосовала на выборах главы Тюменской области

4 сентября 2018, 14:40
В понедельник, 3 сентября, губернатор Югры Наталья Комарова досрочно отдала свой голос за одного из кандидатов на выборах главы Тюменской области.

В окружном департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры пояснили, что на единый день голосования, 9 сентября, у главы региона запланирована рабочая поездка в Когалым, в связи с чем Наталья Комарова решила воспользоваться своим правом и проголосовать заранее.

Бюллетень Натальи Комаровой запечатали в специальный конверт, который в единый день голосования опустят в общую избирательную урну. До этого момента он будет храниться в специальном сейфе.

Избирком Тюменской области зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы региона: врио губернатора региона Александра Моора, Владимира Пискайкина, Артема Зайцева и Ивана Левченко.

Согласно избирательному кодексу Тюменской области, выборы губернатора проводятся по единому избирательному округу, которым является территория Тюменской области, включая Югру и Ямал.

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