Губернатор ХМАО досрочно проголосовала на выборах главы Тюменской области

В окружном департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры пояснили, что на единый день голосования, 9 сентября, у главы региона запланирована рабочая поездка в Когалым, в связи с чем Наталья Комарова решила воспользоваться своим правом и проголосовать заранее.
Бюллетень Натальи Комаровой запечатали в специальный конверт, который в единый день голосования опустят в общую избирательную урну. До этого момента он будет храниться в специальном сейфе.
Избирком Тюменской области зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы региона: врио губернатора региона Александра Моора, Владимира Пискайкина, Артема Зайцева и Ивана Левченко.
Согласно избирательному кодексу Тюменской области, выборы губернатора проводятся по единому избирательному округу, которым является территория Тюменской области, включая Югру и Ямал.