Глава «Россетей» Ливинский показал премьеру РФ возможности «умной» сети

По его словам, такой масштабный проект стал первым на территории региона. Высокая автоматизация РЭС позволяет на расстоянии управлять сетью и электрооборудованием, непрерывно отслеживать сам процесс подачи электроэнергии абонентам, сообщают «Новые известия». Необходимая информация преобразуется в цифровой сигнал и выводится на щит диспетчеру. Если раньше, чтоб обнаружить сбой, нужно было потратить около двух часов, то сегодня процесс занимает не более двух минут. Аналитики также прогнозируют высокий экономический эффект от перехода к «умным» сетям: более 224 миллиона рублей в год, и это только с одного района Подмосковья. Выйти на эти показатели вполне реально, если снизить затраты на оптимизацию режима работы оборудования, уменьшить технические потери и расходы на обслуживание и эксплуатацию.