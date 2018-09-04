Глава «Россетей» Ливинский показал премьеру РФ возможности «умной» сети

По его словам, такой масштабный проект стал первым на территории региона. Высокая автоматизация РЭС позволяет на расстоянии управлять сетью и электрооборудованием, непрерывно отслеживать сам процесс подачи электроэнергии абонентам, сообщают «Новые известия». Необходимая информация преобразуется в цифровой сигнал и выводится на щит диспетчеру. Если раньше, чтоб обнаружить сбой, нужно было потратить около двух часов, то сегодня процесс занимает не более двух минут. Аналитики также прогнозируют высокий экономический эффект от перехода к «умным» сетям: более 224 миллиона рублей в год, и это только с одного района Подмосковья. Выйти на эти показатели вполне реально, если снизить затраты на оптимизацию режима работы оборудования, уменьшить технические потери и расходы на обслуживание и эксплуатацию.
Павел Ливинский пояснил, что в рамках реализации проекта «Цифровой РЭС» особое внимание будет уделяться установке цифровых приборов учета, позволяющих специалистам в автоматическом режиме следить за энергопотреблением. В цифровой РЭС интегрируют и проект «Цифровой электромонтер»: аварийно-восстановительные бригады оснастят мобильными устройствами со специальным программным обеспечением. С его помощью можно оперативно решать проблемы с документацией и фиксировать нарушения на расстоянии, что значительно ускорит работу. Диспетчеры на электронной карте увидят расположение той или иной бригады к объекту поломки и дадут заявку.
«Россети» активно внедряют цифровые решения, поэтому «пилот» на подстанции «Слобода» – важнейший к созданию цифровой электросетевой инфраструктуры области.