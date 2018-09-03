Власти Китая отменили налог с физических лиц при зарплате менее 750 долларов в месяц

Китайские рабочие с зарплатой менее 5 000 юаней освобождаются от подоходного налога. По словам депутатов, принявших решение, данная инициатива улучшит положение рабочего класса КНР, при этом налоговые поступления в бюджет страны сократятся на 320 млрд юаней.