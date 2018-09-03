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Власти Китая отменили налог с физических лиц при зарплате менее 750 долларов в месяц

3 сентября 2018, 20:46
Народные депутаты КНР постановили увеличить порог доходов физлиц, не облагаемых подоходным налогом. Сообщается, что данное решение вызвано оптимальным распределением доходов среди населения страны.

Китайские рабочие с зарплатой менее 5 000 юаней освобождаются от подоходного налога. По словам депутатов, принявших решение, данная инициатива улучшит положение рабочего класса КНР, при этом налоговые поступления в бюджет страны сократятся на 320 млрд юаней.

Отмечается, что в Китае средний объем потребительских расходов на человека составляет 4 000 юаней, однако изменения в законодательстве позволят увеличить эту цифру. Ранее порог не облагаемых доходов населения составлял 4 000 юаней.

Аналитики отмечают, что в КНР действует прогрессивная шкала налогообложения доходов физлиц. Служащие с зарплатой до 825 долларов заплатят 5% от общего дохода. При окладе до 1 000 долларов – 10%.

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#Новости#Налоги#Китай#Александр Мязин#Экономика
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