Власти Китая отменили налог с физических лиц при зарплате менее 750 долларов в месяц

Китайские рабочие с зарплатой менее 5 000 юаней освобождаются от подоходного налога. По словам депутатов, принявших решение, данная инициатива улучшит положение рабочего класса КНР, при этом налоговые поступления в бюджет страны сократятся на 320 млрд юаней.
Отмечается, что в Китае средний объем потребительских расходов на человека составляет 4 000 юаней, однако изменения в законодательстве позволят увеличить эту цифру. Ранее порог не облагаемых доходов населения составлял 4 000 юаней.
Аналитики отмечают, что в КНР действует прогрессивная шкала налогообложения доходов физлиц. Служащие с зарплатой до 825 долларов заплатят 5% от общего дохода. При окладе до 1 000 долларов – 10%.