Тюменские колясочники примут участие в международном турнире по танцам

«Кубок континентов» проводится каждый год. В 2018 году соревнования приняли статус «международных» при поддержке Международной Федерации колясочников и ампутантов IWAS. Участники собираются из разных точек страны и всего мира, в том числе из Финляндии, Израиля, Италии, Кореи. В этом году впервые выйдут на паркет танцоры из Киргизии.