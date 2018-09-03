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Тюменские колясочники примут участие в международном турнире по танцам

3 сентября 2018, 10:40
С 7 по 9 сентября в Санкт-Петербурге пройдет ежегодный международный турнир по танцам «Кубок Континентов».
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Тюмень

Всего в нем примут участие более 200 спортсменов. Регион представляют 5 танцоров. В парных танцах это Наталья Жила и Александр Скобелев, Владимир Золотарев и Марина Котманова. В одиночной борьбе представит Тюменскую область Наталья Пфайфле. Тренером команды выступает Виктор Погорелов, победитель Кубка мира, девятикратный чемпион России по танцам на колясках.

«Кубок континентов» проводится каждый год. В 2018 году соревнования приняли статус «международных» при поддержке Международной Федерации колясочников и ампутантов IWAS. Участники собираются из разных точек страны и всего мира, в том числе из Финляндии, Израиля, Италии, Кореи. В этом году впервые выйдут на паркет танцоры из Киргизии.

Тюмень принимает участие в подобного рода турнирах с 2017 года. В прошлом году спортсменам удалось занять призовые места. В следующем году планируется провести аналогичные соревнования в Тюмени. Как отмечает депутат областной Думы, Евгений Макаренко, мероприятие готовы поддержать в парламенте области.

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#Новости#Спортивные танцы#Танцы#Инвалиды-колясочники#Тюмень#Евгения Полякова#Общество
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