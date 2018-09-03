Тюменские колясочники примут участие в международном турнире по танцам

Всего в нем примут участие более 200 спортсменов. Регион представляют 5 танцоров. В парных танцах это Наталья Жила и Александр Скобелев, Владимир Золотарев и Марина Котманова. В одиночной борьбе представит Тюменскую область Наталья Пфайфле. Тренером команды выступает Виктор Погорелов, победитель Кубка мира, девятикратный чемпион России по танцам на колясках.
«Кубок континентов» проводится каждый год. В 2018 году соревнования приняли статус «международных» при поддержке Международной Федерации колясочников и ампутантов IWAS. Участники собираются из разных точек страны и всего мира, в том числе из Финляндии, Израиля, Италии, Кореи. В этом году впервые выйдут на паркет танцоры из Киргизии.
Тюмень принимает участие в подобного рода турнирах с 2017 года. В прошлом году спортсменам удалось занять призовые места. В следующем году планируется провести аналогичные соревнования в Тюмени. Как отмечает депутат областной Думы, Евгений Макаренко, мероприятие готовы поддержать в парламенте области.