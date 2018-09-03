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Иосиф Кобзон похоронен на Востряковском кладбище в Москве

3 сентября 2018, 07:40
2 сентября на Востряковском Кладбище в Москве состоялось прощание с народным артистом СССР, депутатом Государственной думы РФ Иосифом Кобзоном.

30 августа народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон после многолетней борьбы с раком умер на 81–м году жизни. Прощание с артистом проходило в Московском Концертном зале им. Чайковского. Около тысячи людей: политиков, артистов, представителей благотворительных организаций и простых граждан, пришли на церемонию прощания с народным артистом СССР.

Погребение Иосифа Кобзона прошло в иудейской части Востряковского Кладбища, рядом с могилой его матери в Москве 2 августа. Похороны состоялись по иудейским традициям, Андрей Кобзон (сын артиста) прочел поминальную молитву Кадиш, а оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны». Под звуки гимна Российской Федерации и залпы почетного караула страна простилась с народным артистом.

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