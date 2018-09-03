Иосиф Кобзон похоронен на Востряковском кладбище в Москве

30 августа народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон после многолетней борьбы с раком умер на 81–м году жизни. Прощание с артистом проходило в Московском Концертном зале им. Чайковского. Около тысячи людей: политиков, артистов, представителей благотворительных организаций и простых граждан, пришли на церемонию прощания с народным артистом СССР.