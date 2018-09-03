37 млн рублей выделено за закупку 31 транспортного средства для оперативных служб

Сообщается, что управление делами правительства Тюменской области до 15 ноября получит 22 белых автомобиля ГИБДД: пятиместных седана с двигателем до 1,6 литра, мощностью от 104 до 130 лошадиных сил. Транспортные средства должны быть оборудованы мигалкой и сиреной, тремя видеокамерами, антивандальным корпусом и другим спецоборудованием.
Подрядчик должен поставить восемь легковых серебристых седанов с бензиновыми двигателями до 1,6 литра с кожаной оплеткой руля подогревом передних сидений и один микроавтобус темно-синего цвета.
Заявки на участие в закупке принимаются до 20 сентября. Экспертная комиссия определит поставщика 24 сентября в Тюмени.