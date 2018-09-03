nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

37 млн рублей выделено за закупку 31 транспортного средства для оперативных служб

3 сентября 2018, 18:40
В Тюменской области объявлен аукцион на покупку 22 автомобилей оперативных служб, восьми легковых машин и микроавтобуса. Максимальная цена контракта составляет 37 169 000 рублей.

Сообщается, что управление делами правительства Тюменской области до 15 ноября получит 22 белых автомобиля ГИБДД: пятиместных седана с двигателем до 1,6 литра, мощностью от 104 до 130 лошадиных сил. Транспортные средства должны быть оборудованы мигалкой и сиреной, тремя видеокамерами, антивандальным корпусом и другим спецоборудованием.

Подрядчик должен поставить восемь легковых серебристых седанов с бензиновыми двигателями до 1,6 литра с кожаной оплеткой руля подогревом передних сидений и один микроавтобус темно-синего цвета.

Заявки на участие в закупке принимаются до 20 сентября. Экспертная комиссия определит поставщика 24 сентября в Тюмени.

Материалы по теме
28 млн рублей выделено на покупку транспортных средств для ГИБДД Тюменской области
#Новости#Тюменская область#ГИБДД#Госзакупки#Автомобили#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25