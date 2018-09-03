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1,5 млн рублей выделено на пожарную сигнализацию для спортивного комплекса в ХМАО

3 сентября 2018, 11:10
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» разместило на сайте госзакупок заявку на выполнение работ по монтажу систем пожарной и охранной сигнализации для спортивно-оздоровительного комплекса в городе Нефтеюганске (ХМАО). На эти цели выделено 1 532 156.

Исполнитель в рамках контракта будет обязан осуществить поставку и установку охранно-пожарного пульта контроля и управления, блока контроля и индикации, контроллера двухпроводной линии связи, прибора управления речевыми оповещателями, герметичный свинцово-кислотный аккумулятор, ручной пожарный извещатель, комбинированный светозвуковой оповещатель.

Помимо этого в спортивно-оздаровительном комплексе, расположенном по адресу: улица Строителей, строение 8/2 установят охранно-пожарный световой оповещатель (табло), сигнально-пусковой блок, настенный громкоговоритель.

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#Новости#Нефтеюганск#Спортивный комплекс#Пожарная безопасность#ХМАО - Югра#Югра#Наиль Каримов#Экономика
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