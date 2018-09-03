1,5 млн рублей выделено на пожарную сигнализацию для спортивного комплекса в ХМАО

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» разместило на сайте госзакупок заявку на выполнение работ по монтажу систем пожарной и охранной сигнализации для спортивно-оздоровительного комплекса в городе Нефтеюганске (ХМАО). На эти цели выделено 1 532 156.