1,5 млн рублей выделено на пожарную сигнализацию для спортивного комплекса в ХМАО

Исполнитель в рамках контракта будет обязан осуществить поставку и установку охранно-пожарного пульта контроля и управления, блока контроля и индикации, контроллера двухпроводной линии связи, прибора управления речевыми оповещателями, герметичный свинцово-кислотный аккумулятор, ручной пожарный извещатель, комбинированный светозвуковой оповещатель.
Помимо этого в спортивно-оздаровительном комплексе, расположенном по адресу: улица Строителей, строение 8/2 установят охранно-пожарный световой оповещатель (табло), сигнально-пусковой блок, настенный громкоговоритель.