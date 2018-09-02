Тюменец получил срок за опубликованную в соцсетях песню

По мнению стороны обвинения, музыкальная композиция, которую тюменец разместил на своей странице, направлена на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности и отношения к религии.
Аудиозапись содержала косвенный призыв уничтожать представителей народов Кавказа и Средней Азии, возбуждать вражду и ненависть к лицам, исповедующим ислам, говорится в сообщении Тюменского районного суда.
Сам подсудимый полностью признал свою вину в уголовном преступлении, из-за чего дело рассматривалось в особом порядке, сообщает «Наша Газета».