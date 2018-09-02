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Тюменец получил срок за опубликованную в соцсетях песню

2 сентября 2018, 18:00
Жителя Тюменского района приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год, за размещение на своей личной интернет-странице «ВКонтакте» песни группы «Gapon».
Сюжет
Тюмень

По мнению стороны обвинения, музыкальная композиция, которую тюменец разместил на своей странице, направлена на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности и отношения к религии.

Аудиозапись содержала косвенный призыв уничтожать представителей народов Кавказа и Средней Азии, возбуждать вражду и ненависть к лицам, исповедующим ислам, говорится в сообщении Тюменского районного суда.

Сам подсудимый полностью признал свою вину в уголовном преступлении, из-за чего дело рассматривалось в особом порядке, сообщает «Наша Газета».

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