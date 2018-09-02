Школьники Тюмени нарисовали поздравительную открытку на полотне размером 4х2,5 метра

По словам куратора проекта инфопарк «Я люблю тебя. Тюменская область» Ольги Петрушиной, ребятам предложили с помощью открытки признаться в любви региону и нарисовать на ней достопримечательности родного края.
Наш инфопарк «Я люблю тебя. Тюменская область» - это признание в любви от нашего региона. Поэтому мы нарисовали большую поздравительную открытку всей Тюменской области и всем ее школьникам, педагогам, которые в этот день начали новый учебный год, добавила Ольга Петрушина.
Ребята рисовали открытку под руководством художницы Анны Чинской. На создание арт-объекта у школьников ушло около двух часов.
Инфопарк «Я люблю тебя. Тюменская область» будет работать каждый день с 12:00 до 22:00 до 16 сентября.