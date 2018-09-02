Школьники Тюмени нарисовали поздравительную открытку на полотне размером 4х2,5 метра

Наш инфопарк «Я люблю тебя. Тюменская область» - это признание в любви от нашего региона. Поэтому мы нарисовали большую поздравительную открытку всей Тюменской области и всем ее школьникам, педагогам, которые в этот день начали новый учебный год, добавила Ольга Петрушина.