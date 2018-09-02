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Школьники Тюмени нарисовали поздравительную открытку на полотне размером 4х2,5 метра

2 сентября 2018, 09:00
В День знаний, 1 сентября, тюменские школьники нарисовали в инфопарке «Я люблю тебя. Тюменская область» открытку на полотне размером 4х2,5 метра.
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Тюмень

По словам куратора проекта инфопарк «Я люблю тебя. Тюменская область» Ольги Петрушиной, ребятам предложили с помощью открытки признаться в любви региону и нарисовать на ней достопримечательности родного края.

Наш инфопарк «Я люблю тебя. Тюменская область» - это признание в любви от нашего региона. Поэтому мы нарисовали большую поздравительную открытку всей Тюменской области и всем ее школьникам, педагогам, которые в этот день начали новый учебный год, добавила Ольга Петрушина.

Ребята рисовали открытку под руководством художницы Анны Чинской. На создание арт-объекта у школьников ушло около двух часов.

Инфопарк «Я люблю тебя. Тюменская область» будет работать каждый день с 12:00 до 22:00 до 16 сентября.

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