Ранее закрытый Mcdonald’s в центре Тюмени возобновил работу с 1 сентября

В территориальном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области пояснили, что решение было принято в связи с устранением ранее выявленных нарушений. Претензии к ресторану были следующие: наледь в холодильнике, неудовлетворительное качество уборки, отсутствие раковин.