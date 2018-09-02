Ранее закрытый Mcdonald’s в центре Тюмени возобновил работу с 1 сентября

В территориальном управлении Роспотребнадзора по Тюменской области пояснили, что решение было принято в связи с устранением ранее выявленных нарушений. Претензии к ресторану были следующие: наледь в холодильнике, неудовлетворительное качество уборки, отсутствие раковин.
Mcdonald’s на улице Мориса Тореза в Тюмени был открыт осенью прошлого года. Ленинский районный суд областной столице постановил приостановить работу заведения с 22 августа по 21 сентября из-за многочисленных нарушений, выявленных региональным управлением Роспотребнадзора. В частности специалисты ведомства обнаружили в ресторане нарушения санитарно-эпидемиологических требований.