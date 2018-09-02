На всероссийскую акцию КПРФ против повышения пенсионного возраста пришли 80 человек

Тамара Казанцева подтвердила информацию о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В ее состав вошли 119 человек, в основном, это коммунисты, но есть и беспартийные. По словам депутата облдумы от КПРФ, в Тюмени чуть раньше была зарегистрирована еще одна спойлерская группа, как считает Казанцева, к ее созданию приложили руку единороссы. Такая практика приняла масштабы настоящей эпидемии, и Тюмень в этом ряду не исключение.