На всероссийскую акцию КПРФ против повышения пенсионного возраста пришли 80 человек

На мероприятие коммунистов собрались люди разных возрастов, некоторые пришли вместе с детьми. В стороне припарковались два байкера, чьи мотоциклы были украшены флажками с коммунистической символикой. Люди пришли с транспорантами, плакатами, где в жесткой и лаконичной форме было выражено отношение к реформе. По мнению организаторов, на митинге собрались около 250 человек.
Первой слово взяла депутат областной думы Тамара Казанцева, она осудила решение Кремля о повышении пенсионного возраста и потребовала пересмотреть такое «непродуманное и антинародное» решение.
Тамара Казанцева подтвердила информацию о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В ее состав вошли 119 человек, в основном, это коммунисты, но есть и беспартийные. По словам депутата облдумы от КПРФ, в Тюмени чуть раньше была зарегистрирована еще одна спойлерская группа, как считает Казанцева, к ее созданию приложили руку единороссы. Такая практика приняла масштабы настоящей эпидемии, и Тюмень в этом ряду не исключение.
Общественник Юрий Рябцев, который не стал входить в инициативную группу коммунистов, сообщил изданию Nashgorod.ru, что «КПРФ начали проводить имитацию защиты прав россиян, при этом они вынесли на референдум только вопрос о повышении возраста выхода на пенсию, оставив без внимания защиту остальных, незащищенных групп граждан".
В понедельник, в 18 часов местное отделение РКРП во главе с Александром Черепановым намерено провести несанкционированный митинг напротив здания областного правительства. 6 сентября КПРФ проведет митинг-концерт «За честные выборы» около технопарка, он обещает быть массовым и красочным, приедет ряд коллективов художественной самодеятельности из Тобольска.
Акции против пенсионной реформы сегодня прошли по всей стране. Кроме Тюмени, протестные мероприятия состоялись и на юге области: в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Голышманово и Бердюжье.