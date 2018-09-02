Александр Моор прибыл на Ямал с рабочей поездкой

Глава Тюменской области вместе с врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым планируют посетить в Новом Уренгое Детскую школу искусств им. С.В. Рахманинова, передвижной энтнопарк «Аркториум», осмотреть многофункциональную площадку под виадуком, а также принять участие в награждении горожан.