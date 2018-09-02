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Александр Моор прибыл на Ямал с рабочей поездкой

2 сентября 2018, 14:00
В воскресенье, 2 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор прибыл с рабочим визитом в Ямало-Ненецкий автономный округ.
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ЯНАО

Глава Тюменской области вместе с врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым планируют посетить в Новом Уренгое Детскую школу искусств им. С.В. Рахманинова, передвижной энтнопарк «Аркториум», осмотреть многофункциональную площадку под виадуком, а также принять участие в награждении горожан.

Помимо Нового Уренгоя Александр Моор посетит и Ноябрьск, где временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области покажут Ярмарку продовольственных товаров, турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

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#Новости#ЯНАО#Александр Моор#Ямало-Ненецкий округ#Андрей Артюхов#Ямал#Наиль Каримов#Политика
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