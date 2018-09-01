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Здание института наук о Земле ТюмГУ торжественно открыто 1 сентября после капремонта

1 сентября 2018, 13:00
В Тюмени 1 сентября состоялось официальное открытие корпуса института наук о Земле в ТюмГУ на улице Осипенко, 2. Отмечается, что студенты учебного заведения будут обучаться в современном здании с новым оборудованием.
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Тюмень

В настоящее время корпус полностью отреставрирован. Все аудитории института оснащены мультимедийным цифровым оборудованием, Wi-Fi, системами вентиляцией, лабораторией и эргономичной трансформируемой мебелью. Строители укрепили фундамент строения и заменили инженерные коммуникации. Также в корпусе размещена новая кофейня, центр студенческих инициатив, коворкинг-центр и удобные зоны для индивидуальной и коллективной работы.

Капремонт корпуса начался в мае 2016 года. На тот момент зданию исполнилось сто лет. Реконструкция длилась 2 года. Строители и дизайнеры постарались сохранить индивидуальный исторический профиль здания.

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