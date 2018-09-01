Здание института наук о Земле ТюмГУ торжественно открыто 1 сентября после капремонта

В настоящее время корпус полностью отреставрирован. Все аудитории института оснащены мультимедийным цифровым оборудованием, Wi-Fi, системами вентиляцией, лабораторией и эргономичной трансформируемой мебелью. Строители укрепили фундамент строения и заменили инженерные коммуникации. Также в корпусе размещена новая кофейня, центр студенческих инициатив, коворкинг-центр и удобные зоны для индивидуальной и коллективной работы.