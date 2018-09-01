Правительство РФ предлагает крупному бизнесу вложить 6,3 трлн рублей

В качестве гарантий государство предлагает заключить соглашение, согласно которому вложения крупного бизнеса будут защищены от изменения законодательства и получат право на налоговые вычеты, если компания зарегистрирована не в офшорах и готова инвестировать больше 3 млрд рублей.