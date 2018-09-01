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Правительство РФ предлагает крупному бизнесу вложить 6,3 трлн рублей

1 сентября 2018, 09:00
Российские инвестиционные проекты, включённые в план ускорения российской экономики, оцениваются экспертами в 6,3 трлн рублей. Ожидается, что их профинансирует крупный бизнес России.

Правительство РФ предлагает бизнесменам вложить 1,5 трлн рублей в «цифровую экономику» страны и 4,8 трлн рублей в нацпроект «Экология». Данные суммы заложены в программу в качестве внебюджетного финансирования на период до 2024 года.

В качестве гарантий государство предлагает заключить соглашение, согласно которому вложения крупного бизнеса будут защищены от изменения законодательства и получат право на налоговые вычеты, если компания зарегистрирована не в офшорах и готова инвестировать больше 3 млрд рублей.

Между тем дефицит финансирования майских указов составляет 8 трлн рублей. После принятия непопулярных налоговых инициатив его удалось сократить до 4,4 трлн рублей за счёт повышения НДС на 2%.

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