Правительство РФ предлагает крупному бизнесу вложить 6,3 трлн рублей

Правительство РФ предлагает бизнесменам вложить 1,5 трлн рублей в «цифровую экономику» страны и 4,8 трлн рублей в нацпроект «Экология». Данные суммы заложены в программу в качестве внебюджетного финансирования на период до 2024 года.
В качестве гарантий государство предлагает заключить соглашение, согласно которому вложения крупного бизнеса будут защищены от изменения законодательства и получат право на налоговые вычеты, если компания зарегистрирована не в офшорах и готова инвестировать больше 3 млрд рублей.
Между тем дефицит финансирования майских указов составляет 8 трлн рублей. После принятия непопулярных налоговых инициатив его удалось сократить до 4,4 трлн рублей за счёт повышения НДС на 2%.