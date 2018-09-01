Фотобаннеры закроют ветхие дома во время Универсиады в Красноярске

Сообщается, что аукцион на размещение фотобаннеров объявило одно из муниципальных учреждений города. Максимальная цена контракта составляет 10 000 000 рублей. Баннеры будут размещены на 64 объектах. В основном это заброшенные дома и действующие жилые здания. Работы необходимо выполнить до 10 декабря.
Плакаты также могут появиться и на других объектах, «требующих придания эстетического вида, посредством оформления фотобаннерами».
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.
Перед ЧМ-2018 на окнах домов в Ростове-на-Дону появились изображения счастливых горожан. По мнению жители города, это было неплохой идеей, однако люди отметили, что лучше бы муниципальные власти занялись реконструкцией и ремонтом ветхих строений.