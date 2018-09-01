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Фотобаннеры закроют ветхие дома во время Универсиады в Красноярске

1 сентября 2018, 10:00
Муниципальные власти Красноярска потратят несколько миллионов рублей на баннеры, которые закроют ветхие дома во время Универсиады.

Сообщается, что аукцион на размещение фотобаннеров объявило одно из муниципальных учреждений города. Максимальная цена контракта составляет 10 000 000 рублей. Баннеры будут размещены на 64 объектах. В основном это заброшенные дома и действующие жилые здания. Работы необходимо выполнить до 10 декабря.

Плакаты также могут появиться и на других объектах, «требующих придания эстетического вида, посредством оформления фотобаннерами».

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.

Перед ЧМ-2018 на окнах домов в Ростове-на-Дону появились изображения счастливых горожан. По мнению жители города, это было неплохой идеей, однако люди отметили, что лучше бы муниципальные власти занялись реконструкцией и ремонтом ветхих строений.

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