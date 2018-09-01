Фотобаннеры закроют ветхие дома во время Универсиады в Красноярске

Перед ЧМ-2018 на окнах домов в Ростове-на-Дону появились изображения счастливых горожан. По мнению жители города, это было неплохой идеей, однако люди отметили, что лучше бы муниципальные власти занялись реконструкцией и ремонтом ветхих строений.