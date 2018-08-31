Взаимодействие регионов дает возможность 155 ямальцам жить в Тюмени

По программе «Сотрудничество», заключенной между Тюменью и ЯНАО, многодетным семьям Ямала предоставят земельные участки для строительства за счет средств регионального бюджета. Сумма бюджетирования составила 68 млн руб.
Выделено более 155 земельных участков. 90 из них в микрорайоне «Южный» готовы к использованию. На остальных участках земли ведутся инженерные работы по благоустройству территории, пригодной для проживания.
Всего желание получить недвижимое имущество изъявила 231 ямальская семья, 42 их них уже имеют свидетельства о собственности земли в Заводоуковске.
30 августа с рабочим визитом Тюмень посетил врио главы ЯНАО Дмитрий Артюхов. В сопровождении врио главы Тюменской области Александра Моора они посетили территорию микрорайона «Южный».
Главное во взаимодействии наших регионов – это человеческие связи. Сегодня мы создаем условия для возможного переезда многодетных семей с Ямала. Это их решение, они могут здесь построить дом, могут использовать его как дачу. Мы со своей стороны свое слово держим, проводим всю необходимую инфраструктуру,подчеркнул Александр Моор.
На встрече также было запланировано строительство в микрорайоне детского сада. В 2019 году в микрорайоне «Новый», рядом с «Южным», будет построена школа.