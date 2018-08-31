Взаимодействие регионов дает возможность 155 ямальцам жить в Тюмени

Главное во взаимодействии наших регионов – это человеческие связи. Сегодня мы создаем условия для возможного переезда многодетных семей с Ямала. Это их решение, они могут здесь построить дом, могут использовать его как дачу. Мы со своей стороны свое слово держим, проводим всю необходимую инфраструктуру,подчеркнул Александр Моор.