Всероссийский день трезвости отметят в Тюменской области 8 сентября

В этот день на Цветном бульваре в Тюмени пройдет викторина «Формула успеха», где любой желающий сможет сделать яркий снимок в инста-фоторамке с профилактическими хештегами, посмотреть творческие номера и мастер-классы приглашенных коллективов.
Помимо этого специалисты Областного центра профилактики и реабилитации приглашают всех желающих принять участие в площадке «Сделай правильный выбор!», в рамках которой горожане смогут задать интересующие вопросы психологу по решению проблем, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.
Мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню трезвости, проводятся в рамках проекта «Областной профилактический марафон «Тюменская область — территория здорового образа жизни!».