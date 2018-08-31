Всероссийский день трезвости отметят в Тюменской области 8 сентября

Помимо этого специалисты Областного центра профилактики и реабилитации приглашают всех желающих принять участие в площадке «Сделай правильный выбор!», в рамках которой горожане смогут задать интересующие вопросы психологу по решению проблем, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.