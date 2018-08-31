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Всероссийский день трезвости отметят в Тюменской области 8 сентября

31 августа 2018, 15:10
В субботу, 8 сентября, в Тюменской области пройдут различные массовые мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню трезвости.
Сюжет
Тюмень

В этот день на Цветном бульваре в Тюмени пройдет викторина «Формула успеха», где любой желающий сможет сделать яркий снимок в инста-фоторамке с профилактическими хештегами, посмотреть творческие номера и мастер-классы приглашенных коллективов.

Помимо этого специалисты Областного центра профилактики и реабилитации приглашают всех желающих принять участие в площадке «Сделай правильный выбор!», в рамках которой горожане смогут задать интересующие вопросы психологу по решению проблем, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню трезвости, проводятся в рамках проекта «Областной профилактический марафон «Тюменская область — территория здорового образа жизни!».

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