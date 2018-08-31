Тюменцы создали в подъезде арт-объект после включения горячей воды

Плакат был нарисован вручную и повешен на стене подъезда. За пять часов пост собрал 15 000 просмотров и 68 лайков. В комментариях тюменцы возмущались системой опрессовок города, а также отключением горячей воды не на две недели, а на несколько месяцев.
Конечно, обрадуешься, когда воды столько нет. У нас ее нет с июля, возможно, в сентябре включат. Это еще в лучшем случае! Тут не только плакат в подъезде повесишь, прокомментировал пост один из подписчиков паблика «ЧС Тюмень».
С 23 августа по 5 сентября в областной столице проходит последний этап опрессовочных работ. Между тем специалисты отмечают, что отключение горячего водоснабжения может затянуться из-за необходимости ремонта теплосетей.