Тюменцы создали в подъезде арт-объект после включения горячей воды

Конечно, обрадуешься, когда воды столько нет. У нас ее нет с июля, возможно, в сентябре включат. Это еще в лучшем случае! Тут не только плакат в подъезде повесишь, прокомментировал пост один из подписчиков паблика «ЧС Тюмень».