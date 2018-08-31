Тюменские журналисты «серебряного» возраста покорили эфиры телеканалов

29 августа первые выпускники Школы медиаобразования для пожилых людей – проекта регионального геронтологического центра социальных технологий «Третий возраст» на «Радио 7» узнали итоги медиаконкурса, в рамках которого они представили свои авторские очерки, статьи, эссе, репортажи на радио, ТВ и в социальных сетях. Все работы прошли экспертную оценку и были опубликованы в печатных, интернет-зданиях и эфирах.
Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, учащихся Школы медиаобразования для пожилых людей объединяет возраст «55 +» или, как его называют сами участники, «серебряный». Самых лучших авторов, по мнению экспертного жюри, наградили дипломами и подарками.
Жители Тюмени возраста «55+» вместе с блогерами учились делиться интересным контентом, делать качественные фотоснимки и прошли стажировку в СМИ Тюмени. Как отмечают в Школе, скоро начнется второй набор учащихся «серебряного» возраста.