Тюменские журналисты «серебряного» возраста покорили эфиры телеканалов

29 августа первые выпускники Школы медиаобразования для пожилых людей – проекта регионального геронтологического центра социальных технологий «Третий возраст» на «Радио 7» узнали итоги медиаконкурса, в рамках которого они представили свои авторские очерки, статьи, эссе, репортажи на радио, ТВ и в социальных сетях. Все работы прошли экспертную оценку и были опубликованы в печатных, интернет-зданиях и эфирах.