Свердловчане приехали перенять опыт тюменцев в сфере мусоросортировки

По условиям концессионного соглашения, тагильцы будут строить не только мусоросортировочный комплекс мощностью переработки до 250 тысяч тонн отходов в год, но и новый полигон вместимостью до 200 тысяч тонн мусора ежегодно. Сегодня в Тагиле работают два полигона, но сроки эксплуатации у них заканчиваются. По одному из условий соглашения, полигоны будут рекультивированы. Все объекты предполагается запустить в конце 2020 - начале 2021 года. Разумеется, наши соседи рассчитывают на профессиональную поддержку коллег из «ТЭО».