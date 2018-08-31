Свердловчане приехали перенять опыт тюменцев в сфере мусоросортировки

Проект реализован компанией «Тюменское экологическое объединение» в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году с региональным правительством. Объем инвестиций в строительство предприятия составил 1,7 млрд рублей.
Пока тюменское предприятие работает в тестовом режиме. График работы с 8.00 до 17.00 часов, но с 1 января будущего года завод перейдет на 12 часовой рабочий цикл, в две смены.
По словам свердловского министра, на Нижний Тагил – это флагман региона, равняются все другие муниципальные образования. Поэтому тагильцы взяли на себя смелость построить первый в регионе мусоросортировочный завод.
Тюменский мусоросортировочный комплекс на сегодняшний день самый крупный в России. Поэтому, по словам Владислава Пинаева, они планируют все передовые технологии, реализованные здесь, перенести на объект в Нижнем Тагиле.
По условиям концессионного соглашения, тагильцы будут строить не только мусоросортировочный комплекс мощностью переработки до 250 тысяч тонн отходов в год, но и новый полигон вместимостью до 200 тысяч тонн мусора ежегодно. Сегодня в Тагиле работают два полигона, но сроки эксплуатации у них заканчиваются. По одному из условий соглашения, полигоны будут рекультивированы. Все объекты предполагается запустить в конце 2020 - начале 2021 года. Разумеется, наши соседи рассчитывают на профессиональную поддержку коллег из «ТЭО».
Владислав Пинаев подчеркнул, что правительство региона заинтересованно в строительстве таких предприятий и в других муниципальных образованиях. Всего предполагается построить от восьми до десяти заводов. Министр подчеркнул, что он сторонник именно экологического формата заводов, а не мусоросжигающих.
Цель поездки делегации - воочию убедиться, что предприятие существует не на бумаге, а в реальности. «Здесь все хорошо устроено, прекрасное современное оборудование», - подчеркнул Владислав Пинаев.
Отвечая на вопрос об экологичности предприятия, гендиректор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин сказал, что здесь применены все новейшие разработки, и процесс сортировки не наносит никакого ущерба окружающей среде. «В этом смысле процесс на заводе можно сравнить с мусорным ведром в обычной квартире, из которого вы бы сортировали мусор по мусорным мешкам».
До конца мая 2019 года предполагается завершить строительство и ввести в эксплуатацию мусоросортировочные заводы в Тобольске и Ишиме, а также мусороперегрузочную станцию в Ялуторовске. «Общий объем инвестиций в строительство объектов составит около 2,5 млрд рублей», - уточнил Константин Фрумкин.
ООО "ТЭО" входит в группу компаний «Корпорация СТС», акционерами которой являются известные бизнесмены в сфере энергетики – Артем Биков и Алексей Бобров.