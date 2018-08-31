Школьница погибла после падения из окна многоэтажного дома в Тюмени

За 2018 год в Тюмени отмечено около 16 случаев падения горожан из окон. Более того, с наступлением лета в областной столице было зарегистрировано больше 10 случаев падения из окон маленьких детей. За 2015 год в областной столице отмечено 97 случаев падения из окон. 16 июля 2018 года в большом зале администрации Тюмени прошел круглый стол, посвященный вопросам детской безопасности. Поводом для него стали частые случаи падения малышей из окон многоэтажных домов.