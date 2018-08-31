Школьница погибла после падения из окна многоэтажного дома в Тюмени

Сообщается, что школьница упала с большой высоты. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 01:38. Через шесть минут бригада скорой помощи прибыла на место ЧП. Специалисты около 47 минут проводили реанимацию, однако жизнь ребенка спасти не смогли.
На данный момент по факту произошедшего правоохранительные органы города проводят проверку.
За 2018 год в Тюмени отмечено около 16 случаев падения горожан из окон. Более того, с наступлением лета в областной столице было зарегистрировано больше 10 случаев падения из окон маленьких детей. За 2015 год в областной столице отмечено 97 случаев падения из окон. 16 июля 2018 года в большом зале администрации Тюмени прошел круглый стол, посвященный вопросам детской безопасности. Поводом для него стали частые случаи падения малышей из окон многоэтажных домов.